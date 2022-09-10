تراند اليوم : ماذا يحصل عند وضع القهوة أسفل العينين؟

وكالات / مشرق نيوز

من العوامل المدمرة لبشرة المرأة هي الأرق والنوم الخفيف، العوامل التي تؤثر سلباً على أسفل العينين وتمنح المنطقة لوناً داكناً.

وعند الحديث عن منطقة أسفل العينين، تعاني بعض النساء أيضاً من انتفاخ وليس اسوداد فقط، وذلك سببه التعب وقلة النوم، وتحاول النساء اخفاء التعب بواسطة بعض المساحيق الخاصة مثل الكونسيلير أو الكريمات، ولكن هل هذه المنتجات آمنة تماماً؟

لا بد من الانتباه الى كل ما نطبقه على وجوهنا، لأن بشرة الوجه حساسة جداً، وخصوصاً منطقة أسفل العينين، لذلك لا بد للجوء الى مستحضرات طبيعية، القهوة!

كشفت التجارب أن بقايا أو رواسب القهوة التي نجدها في أسفل الفنجان، تحتوي على مضادات طبيعية للالتهاب وتعالج التورم، أي تخفف من الانتفاخ.

كيفية استخدام القهوة:

يجب وضع رواسب القهوة في كوب، ثم اضافة القليل من الفلفل الأسود المطهون، ونصف كوب من زيت جوز الهند، ومزج المكونات جيداً.

يجب وضع المزيج بطرف الاصبع أسفل العين وتحريكه بلطف وبطريقة دائرية، ويجب تفادي ادخال القهوة الى العين.

وضع المسحوق لمدة 15 دقيقية، ثم ازالته بواسطة منشفة مبللة وناعمة، ويفضل وضع كريم مرطب بعد ذلك.

ينصح باتباع هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع، للحصول على نتائج مضمونة.