تراند اليوم : الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو يكشف سر اعتناقه الإسلام لعامين بسبب أم كلثوم

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تحدث الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو الحاصل على الجنسية الروسية، في كتابه "البريء" عن أسباب اعتناقه الإسلام.

وبحسب موقع "روسيا اليوم " فإن جيرار قال فيما يتعلق بحياته الروحية، إن أغاني المطربة المصرية أم كلثوم ألهمته على التعرف بالقرآن الكريم، ومن ثم اعتنق الإسلام.

الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو يعترف بعمله بالدعارة في العاشرة

وفي تفاصيل القصة، أن جيرار ديبارديو حضر الحفل الذي أقامته كوكب الشرق أم كلثوم في فرنسا على مسرح الأولمبيا الشهير عام 1967 بصحبة أصدقاء له مسلمين، وأثر صوتها الشجي فيه بشكل كبير وبعد هذه الحفلة قرر اعتناق الإسلام.

وإثر ذلك، أخذ ديبارديو بالتردد على جامع باريس الأكبر لأداء الصلوات الخمس هناك واعترف أنه وجد الهدوء الروحي في التأمل العميق في الجامع. ورغم أن اعتناقه للإسلام لم يدم سوى سنتين إلا أنه اعترف بصدق شعوره حين اتخذ القرار وكم أثر على حياته وسلامه الداخلي على مدى حياته كلها.

وعلى صفحات الكتاب، يوضح ديبارديو أن "البريء" هو الذي يبتعد عن السياسة ويربط نفسه بالفضاء وعالم الغيب.

وديبارديو هو ممثل فرنسي ومخرج أفلام، حصل على الجنسية الروسية في عام 2013 كهدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهو اليوم في السابعة والستّين من العمر- بدأ حياته فقيراً، إلى أن أصبح نجم عالمي، حيث حصل في خلال مشواره الفني على وسام جوقة الشرف رتبة فارس، ووسام الاستحقاق الوطني، كما حصل على جائزة سيزار لأحسن ممثل مرتين ،وحصل كذلك على جائزة جولدن جلوب لأحسن ممثل عن دوره في البطاقة الخضراء "Green Card"، كما رُشّح لجائزة الأوسكار عن دوره الرئيسي في فيلم سيرانو دو بيرجيراك.