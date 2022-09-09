تراند اليوم : pdf - نتيجة الثانوية الازهرية 2018 بالاسم الفيوم المنيا دمياط الاسكندرية القاهرة الغربية الشرقية

كشفت رسميا مشيخة الازهر الشريف في جمهورية مصر العربية عن جميع نتائج الثانوية الأزهرية لهذا العام 2018 لمحافظة محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة الفيوم، محافظة السويس، محافظة قنا، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، ادارة حلوان التعليمية، ادارة 6 اكتوبر التعليمية، محافظة الاسماعيلية، محافظة مطروح، محافظة دمياط، محافظة اسوان، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة البحيرة،محافظة البحر الاحمر.

ونوهت الشيخة الأزهر الي ان النتائج متوفرة علي موقعها الرسمي، ولهذا نضع هنا بين أيديكم رابط موقع الازهر التعليمي للحصول علي نتائج الثانوية الازهرية اضغط هنـــــــا.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية بجميع المحافظات المصرية برقم الجلوس 2018

متابعينا الاعزاء يسرنا ان نضع بين ايديكم في هذه الفقرة رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية الازهرية برقم الجلوس وفي جميع المحافظات المصرية وهي: محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة الفيوم، محافظة السويس، محافظة قنا، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، ادارة حلوان التعليمية، ادارة 6 اكتوبر التعليمية، محافظة الاسماعيلية، محافظة مطروح، محافظة دمياط، محافظة اسوان، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة البحيرة،محافظة البحر الاحمر. رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الازهرية 2018 برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية من هنـــــــــــا.