تراند اليوم : كم باقي على عيد الاضحى 2018 ووقفة عرفة فلكيا وهجريا

أيام معدودات تبقى لعيد الاضحى المبارك والذي يترقب له المسلمين في كل بقاع الأرض، حيث من المقرر أن تبدأ قوافل الحجاج في كل مكان بالتوافد على المملكة العربية السعودية لاداء موسم الحج هذا العام 2018-1439 في مكة المكرمة.

حيث تصل الحجاج المملكة السعودية قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 21 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 20 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.