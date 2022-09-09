تراند اليوم : مؤتمر تشيلسي | ساري يكشف مستقبل هازارد

كشف مارويسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن مستقبل إيدين هازارد، لاعب البلوز، بعد شائعات اقترابه من ريال مدريد.

هازارد تالق في كأس العالم مع منتخب بلجيكا وقادهم للوصول إلى المركز الثالث.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "هازارد لاعب عظيم ومن بين المواهب النادرة في أوروبا. أتطلع للعمل معه وأتوقع استمراره معنا".

وتابع: "ما يهمني في كرة القدم أنّ أقدم أسلوب لعب يتوافق مع أفكاري ومبادئي، وأحرص أن تسير التدريبات بالطريقة ذاتها".

كما أشار المدرب الإيطالي إلى أنّ ما حققه مع نابولي كان تاريخيًا بصرف النظر عن فشله في الفوز بالدوري، مؤكدًا أنّه حطم الأرقام القياسية في حصد النقاط".

واعترف مدرب نابولي السابق بارتكابه بعض الأخطاء في الفترة الماضية، مشيرًا إلى رغبته في تصحيح الأمور رفقة البلوز.

ساري ألمح إلى أنّه لن يتعاقد مع صفقات جديدة بعض ضم جورجينو مؤكدًا أنّ سوق الانتقالات ممل بالنسبة له.

وأتم: "أنا سعيد لكوني في تشيلسي ولدي هدف أن أقدم الإضافة واستمتع بتجربة جديدة، وأتمنى أنّ أحقق المرجو".

ساري كان قريبًا من الفوز بالدوري الإيطالي الموسم المنصرم قبل تفوق يوفنتوس على نابولي في الجولات الأخيرة.