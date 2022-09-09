تراند اليوم : توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018والثانوية الازهرية جميع كليات مصر المرحلة الاولى والثانية

قرائنا الاعزاء طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية، نتابع معكم اول باول توقعات تنسيق الثانوية العامة في مصر لجميع الجامعات المرحلة الاولى والثانية لجميع الطلاب والطالبات بمختلف التخصصات الجامعية للعام 2018-2019، حيث نضعكم اليوم بتوقعات المرحلة الاولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 جميع الشعب علوم ورياضة وطب واداب وتجارة والسن.

المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018

بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم فأن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، لذلك فأن الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى من التنسيق ارتفع بمعدل يتراواح ما بين 3 الى 5 درجات مقارنة بالسنة الماضية، وكان المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018، بدء منذ الاثنين الماضي ومستمر حتى الجمعة القادمة ولمدة 5 أيام ، وتوقف التنسيق المرحلة الأولى فأن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة شعبة علمي بنسبة 96.10 %.، أما شعبة علمي هندسة بنسبة 93.90%.، أما الشعبة الأدبية فكان الحد الأدني للتنسيق درجة بنسبة 80%.

توقعات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018

ومن المتوقع بعد تسجيل طلاب المرحلة الأولي رغباتهم فأن هذا سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع الحد الأدني للقبول فى كليات القمة الطب والهندسة والصيدلة مقارنة بالعام الماضي، وسنخبركم فى التقرير التالي عن الكليات القمة المتاحة فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.

توقعات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 شعبة علمي علوم

يتوقع توقف الحد الادنى للقبول بالطب البشري عند 97.6% فأكثر، طب الاسنان 97.3% فأكثر، الصيدلة 95.9% فأكثر، العلاج الطبيعي 95.8% فأكثر ، العلوم الصحية و التطبيقية 95.4% ، وتتبقى أماكن بكليات العلاج الطبيعي و الاقتصاد و العلوم السياسية لطلاب شعبة العلمي علوم في المرحلة الثانية للتنسيق.

توقعات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 شعبة علمي هندسة

يتوقع ان تتبقى اماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق في كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات، الفنون الجميلة “عمارة”، الفنون التطبيقية، كليات العلوم، الاعلام و الاثار و باقي الكليات النظرية

توقعات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2018 شعبة الأدبية

يتوقع أن يقف الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بما لايقل عن 392.5 درجة بنسبة 95.7%، وإعلام جامعة القاهرة 390 درجة بنسبة 95.1%. ، وتتبقى اماكن شاغرة بكليات التربية و الاداب و الحقوق و رياض الاطفال و السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، تربية الفنية، تربية رياضية، النوعية الفنية.

تنسيق 2018

فقد وحددت وزارة التربية والتعليم المصرية الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

فتحت معامل التنسيق بجامعات القاهرة وعين وشمس وحلوان، اليوم الاثنين، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم مجانا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، إما من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأضافت، أنه يجري فتح المعامل المتاحة بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وللاطلاع على خريطة مكاتب التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق يستمر على مدار 24 ساعة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات،https://tansik.egypt.gov.eg/application/، طوال أيام المرحلة.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن إدخال أو تعديل الرغبات ينتهي الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

المرحلة الاولى للتنسيق :-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 يوليو، حتى يوم الجمعة الموافق 20 يوليو.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، إنه يجري تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت، طبقًا لشرائح المجموع اليومي، كالتالي:

أ- المجموعة العلمية (شعبة العلوم):​

ب – المجموعة العلمية(الشعبة الهندسية):

ج- المجموعة الأدبية:

إحصائيات حول نتيجة الثانوية هذا العام

توقعات تنسيق شعبة علمي علوم:-

أكد المصدر أن تنسيق هذا العام سيشهد ارتفاع في الحدود الدنيا للجامعات، وذلك بواقع ٣ درجات على أن تتراوح الحدود الدنيا لكلية الطب عند ٤٠٣ درجة أي بنسبة ٩٨.٣٪ .

وذلك في نفس الوقت الذي سيكون فيه القبول لكليات الصيدلة ٣٩٧ درجة أي بنسبة ٩٦.٨٪ ، أما عن كلية طب الأسنان ستكون ب ٤٠١.٥ درجة أي بنسبة ٩٧.٩٪ ، أما عن القبول بكلية الطب البيطري عند ٣٩٢.٥ درجة وذلك بنسبة ٩٥.٧٪.

توقعات تنسيق شعبة علمي رياضة:-

وبالنسبة لشعبة علمي رياضة، تؤكد جميع المصادر أن نسبة الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة ستكون بواقع ٩٢.٩٪ ، وبذلك سيكون بارتفاع ٥ درجات كاملة عن العام الماضي والذي دخلت فيه كليات الهندسة ضمن المرحلة الثانية من التنسيق.

توقعات تنسيق الشعبة الأدبية:-

أما عن الشعبة الأدبية، من المتوقع أيضا ارتفاع نسبة القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى ٣٩٥.٥ درجة أي بنسبة ٩٦.٥٪ ، أما كلية الإعلام سيكون القبول بها بنسبة ٩٣.٤٪ ، وكلية الألسن من المتوقع القبول بها بنسبة ٩٢.٦٪، وكلية الآثار بنسبة ٨٨.٦٪ ، أما عن كلية الفنون الجميلة ستكون بنسبة ٨٣.٢٪.

وبذلك هذه هي أولي توقعات مرحلة التنسيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وسنوافيكم بالتطورات والمستجدات عقب الإعلان الرسمي عن التنسيق النهائي للمرحلة الأولي.

تنسيق الثانوية العامة 2019 بجميع المحافظات