تراند اليوم : الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك والهلال بث مباشر مباراة الزمالك والهلال السعودي

يخوض نجوم الزمالك مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة في الفوز بعد التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

يثق لاعبو الأبيض في الفوز على الخصم الأزرق بعد حصد كأس السوبر السعودي المصري عام 2018 على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف، والآن الهدف تكرار ذلك.

يتفوق الفارس الأبيض على الأزرق في تاريخ المواجهات في دوري أبطال العرب وكأس السوبر السعودي المصري، حيث انتصر مرتين وخسر مرة واحدة وتعادلا في لقاء خلال 4 مباريات، ويريد الاستمرار في هذا النجاح بتحقيق الفوز اليوم.

جوسفالدو فيريرا- مدرب نادي الزمالك

وجاءت تشكيلة الزمالك حسب اختيارات المدرب البرتغالي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد ــ محمد عبد الغني ــ محمود حمدي الونش

خط الوسط: حمزة المثلوثي ــ إمام عاشور ــ محمود شيكابالا ــ أحمد فتوح

خط الهجوم: سيد عبدالله نيمار ــ أحمد سيد زيزو ــ سيف الدين الجزيري