تراند اليوم : كيف سرق هندي 300 الف درهم من مطار دبي؟!!

الرياض- الخليج 365:

أفسد عامل تحميل وآخر في إحدى الشركات المتعاقدة مع مطار دبي الدولي خطط زائر هندي لاستثمار وشراء مصوغات ذهبية من دولة الإمارات العربية وتصديرها إلى المملكة العربية السعودية حينما استوليا على مبلغ يقارب 300 ألف درهم من حقيبته من أصل مبلغ مليون و78 ألف درهم جلبها معه لغرض الاستثمار.

جاء ذلك، خلال مثول أحد المتهمين أمام محكمة الجنايات بدبي، بعد أن أحالته النيابة العامة، متهمة إياه بسرقة المبلغ أثناء تحميلهما حقائبه مطالبة بمعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، ورده المبلغ المسروق وتغريمه ذات القيمة.

قررت المحكمة تحديد يوم 28 نوفمبر - تشرين الثاني الجاري موعداً لإصدار الحكم بهذه القضية.

وأفاد المجني عليه بأن المبلغ الذي جلبه معه هو من مدخراته ومدخرات شريك له يقيم معه في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اقتراضه جزءاً آخر حتى يتمكنا من الاتجار بالذهب.