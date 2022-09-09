تراند اليوم : شاهد نت ارب ايدول الحلقة الأولى من أرب ايدل Arab Idol ... مشاهدة ارب ايدول الحلقة الاولى شاهد نت

بعد غياب سنتين، عاد برنامج Arab Idol في موسمه الرابع، وإنطلقت اليوم الحلقة الأولى منه. هو البرنامج الأول في إكتشاف المواهب العربية من المحيط إلى الخليج، إلى جانب كونه فرصة لاستكشاف الثقافات والحضارات المتعددة، فكان لافتاً في الحلقة الأولى كيف أًخذ المشاهد من منزله في رحلةٍ إلى بلدانٍ متعددة، ليجول في أرجاء البلد ويتعرف على أبرز وأهم معالمه وثقافاته، قبل الدخول إلى الهدف الرئيسي للبرنامج وهو إكتشاف أهم الأصوات والمواهب.

المحطة الأولى هذا الموسم كانت في المغرب، وحلم الشهرة والفوز باللقب حثّ المشتركين على قطع مسافات طويلة للمشاركة في تجارب الأداء، فقد تحمّل بعضهم ساعات السفر الطويلة بغية الوصول إلى هدفهم الأول والوحيد.

رغم الإصرار على الفوز وروح التحدي والمواجهة التي تحلّى بها المشتركين، لكن رهبة الوقوف أمام لجنة التحكيم كان لها وقع كبير على أداء البعض. مشاعر عديدة إعترتهم قبل المباشرة بتجارب الأداء، لتتضارب بين شعور الفرح لمقابلة نجومهم المفضلين وشعور القلق من المواجهة، إلا أن بعضهم أصرّ على التحدي وإستطاع أن يسيطر على نفسه وأدائه، لينجح في إقناع لجنة التحكيم، بينما أخفق آخرون في السيطرة على قلقهم، فباءت تجربتهم بالفشل.

مواهب مميزة وكثيرة تقدمت إلى تجارب أداء Arab Idol في المغرب، ليتأهل 10 مشتركين إلى المرحلة المقبلة.

ثاني محطات البرنامج في الموسم الرابع كانت في الأردن، وقد انتظر المشتركون لحظة مقابلة لجنة التحكيم بفارغ الصبر ليتمكنوا من إقناعهم ويكونوا بذلك قد حققوا الخطوة الأولى في مسيرة النجاح وصولاً إلى اللقب.

سقف المنافسة في الأردن كان عالياً جداً، والواضح صرامة الفنان وائل كفوري في حكمه على المشتركين، فلم يتساهل مع من رآه غير مؤهل لخوض هذه التجربة، بعكس زملائه في لجنة التحكيم الذين أصروا على إعطاء بعض المشتركين الفرصة والموافقة على انتقالهم إلى المرحلة الثانية.

تُوج النهار الطويل والمتعب في الأردن بأجمل الأصوات وأقوى المواهب، وانتقل إلى المرحلة القادمة ثلاثة مشتركين، فإستطاع بذلك برنامج Arab Idol في أولى حلقاته خطف أقوى الأصوات وأجملها.