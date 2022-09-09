تراند اليوم : في الأردن .. قتل ابنه لهروبه من المدرسة

الزعتري (الأردن) - الخليج 365

توفي طفل سوري في قرية الزعتري بمحافظة المفرق شمال شرق الاردن، نتيجة تعرضه للضرب من قبل والده الذي حاول تأديبه بسبب تكرار هروبه من المدرسة.

وقال مصدر أمني بأن الأب ضرب ابنه بـ "البربيش" بعد ان اكتشف انه اخفق في دروسه ويهرب من المدرسة باستمرار.

وتم نقل الطفل الى المستشفى الا انه ما لبث ان فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب الشديد.

واشار المصدر الى أن التحقيقات الاولية مع الوالد تشير الى انه ارتكب جريمة الضرب المفضي الى الموت، حيث اكد الوالد اثناء التحقيق معه انه لم يريد قتل ابنه.