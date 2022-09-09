تراند اليوم : بالأسماء .. 14 فلسطيني يتأهلون للمرحلة الثانية من برنامج " أراب أيدول"

غزة / مشرق نيوز

انتقل 14 مشاركًا فلسطينيًا إلى المرحلة الثانية من برنامج "أراب أيدول"، الذي انطلق بنسخته الرابعة قبل عدة أيام، بعد نجاح ساحق شهده في الأعوام السابقة.

وحسب مسؤول السفارة الفلسطينية في بيروت حسان شيشانية، فإن المشاركين الـ14 من كافة أنحاء الوطن (الضفة، غزة والداخل)، وقد اجتازوا المرحلة الأولى من بين 27 مشارًكا فلسطينيًا تقدموا للمنافسة.

ويُعَد برنامج Arab Idol من أشهر البرامج الغنائية في العالم، تبثه MBC بنسخته العربية، إذ يتم اختيار المواهب الغنائية من بين آلاف المتقدمين من جميع أنحاء العالم العربي للخوض في رحلة مشوقة على مدار أسابيع عدة، وتبدأ مراحل السباق باختيار المشاركين من ضمن آلاف المتقدمين للبرنامج للوقوف امام لجنة التحكيم المكونة من: الفنان وائل كفوري، الملكة احلام، الفنانة نانسي عجرم والفنان حسن الشافعي.

ويتم تصفية الناجحين في اختبار الأداء مرورا بعدة مراحل، تعتمد المراحل الأولى على رأي الحكام، إلى أن تصل في المراحل النهائية إلى تصويت المشاهدين عبر الهاتف، ويحظى الفائز بفرصة رائعة لمن يهوى الشهرة في عالم الغناء، وتضع النجم الشاب على أولى خطوات المجد مختصرا مراحل عديدة يمر بها الفنانون عادة لنيل الشهرة وحب الناس.

وكشف شيشانية عبر صفحته على "فيسبوك" عن اسماء المرشحين الفلسطينيين الذين تم قبولهم للانتقال الى الحلقة الاولى امام اللجنة في أراب ايدول وهم:

1- نادين خطيب

2- نانسي حوا

3- شادي دكور

4- رولا عاز

5- امير دندن

6- ليندا زامل

7- صابرين كمال

8- يعقوب شاهين

9- احمد مروان

10- محمد العريض

11-سعيد طربية

12-أمل شاهين

13- ابراهيم خليل

14- روان عليان

ويعتبر اختيار هذا الكم الهائل من المرشحين الفلسطينيين لأكبر برنامج غنائي في العالم العربي حدثا فنيا لافتا ويثير دهشة وتساؤلات عديدة، اذ يبدو اننا هنا في فلسطين بانتطار موسم مثير ومدهش من "أراب ايدول".

وسبق للنجم الفلسطيني محمد عساف الفوز بلقب "اراب ايدول"