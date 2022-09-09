تراند اليوم : قصة مثيرة: أم تقتل طفلها الرضيع وتبعث صوره وهي تعذبه على هاتف الأب

الخليج 365- نت

أقدمت أم أميركية تحت تأثير الغيرة على قتل ابنها وأرسلت رسائل نصية وصورا من جثته إلى والده، بحسب صحيفة "ميرور".

وأوقفت كرستيان كلارك (21 عاما) بعد أن قتلت طفلها آندريه برايس، البالغ من العمر 7 شهور، وحاولت قتل طفلتها أنجل (سنتان).

وجاء في إحدى الرسائل، التي وجهتها الأم إلى زوجها والد الطفلين "من الأفضل أن تصلي من أجل أطفالك".

وأرسلت كلارك، على مدى ثلاث ساعات، صورا ومقاطع فيديو من الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة وهم يعانون

من قسوتها أثناء تبادل للرسائل النصية مع والدهم.

في إحدى الرسائل، كتبت: "صل من أجل أطفالك. أنا أقتلهم" قبل أن تختم الرسالة برمز تعبيري تفيض الدموع من عينيه.

في إحدى مقاطع الفيديو، ظهرت الطفلة وهي مستلقية على السرير ووجهها إلى الأسفل قبل أن تحرك الكاميرا باتجاه الطفل وهو على نفس الوضعية.

وقالت الشرطة إن كلارك، وهي من مايسبورت في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، قتلت الطفل بخنقه عن طريق ضغط وجهه على الفراش. كما حاولت قتل الطفلة بالطريقة ذاتها.

ويسمع صوت الأم الغيورة وهي تقول في أحد مقاطع الفيديو "آه، انظر أنجل ما تزال حية وتتعرق. ابنك في الطرف الثاني لم يعد يتنفس".

ونقل أن الأب برايس رد عليها قائلا: "ارسليها (الصور) إلى الشرطة أو انشريها على فيسبوك. لا أبالي. فقد دمرت حياتي".

وقالت الشرطة إن كلارك أقرت بخنق ابنها على الفراش.

وأظهرت سلسلة الرسائل، التي بدأت بين الزوجين منذ 8:25 مساء واستمرت حتى 11:12 مساء بالتوقيت المحلي، أن كلارك قالت: "لا أريد هؤلاء الأطفال هنا".

بدأت الرسائل باتهام زوجها بالخيانة مهددة بصب جام غضبها على الأولاد.