تراند اليوم : العاب فرايف friv جديدة.. العاب بنات سالي العاب طبخ صدر الجاج

العاب فرايف Friv هي ألعاب بنات واولاد تابعة لموقع الألعاب الشهير بقهر Friv والتى تشبه إلى حد كبير ألعاب موقع فرايف Friv المختص فى ألعاب الفلاش والذى يحتوي على مجموعة متنوعة من ألعاب الفلاش حيث يوجد به ألعاب الذكاء والإثارة وألعاب البنات والسباقات المختلفة وغيرها الكثير من ألعاب الإثارة. واليوم من خلال موقعنا نقدم لكم أحد ألعاب هذا الموقع وهى لعبة كاندي كراش وهى لعبة بسيطة تستخدم فيها الأسهم لتحريك فأر صغير يقوم بتجميع قطع الحلوي المخلتفة وفى كل مرة يكون مطلوب منه تجميع عدد معين من الحلوي عن طريق القفز على العقبات المختلفة للوصول إلى هدفه. نتمنى لكم وقتا ممتعا فى موقعنا.

التحكم في اللعبة: يتم التحكم في لعبة بقهر عن طريق إستخدام الماوس لتحريك كرات الحلوي المتشابهة وذلك بتوجيه سهم الماوس عليها ثم الضغط على زر الماوس الأيسر ثم السحب للمكان المحدد ثم إفلات الزر لتستقر القطعة في مكانها.

إصدارات اللعبة: صدرت من العاب بقهر مجموعة مختلفة من الالعاب تجدونها في موقع العاب فرايف مثل العاب الولاد والعاب البنات والعاب الحركة والعاب الحرب وجميعها من إصدرات ألعاب الفلاش التي تصلح لأجهزة الحاسب الآلي المختلفة.

الهدف من اللعبة: تجميع ثلاثة قطع متشابة اللون من الحلوى لكي تتلاشى ويتم إجراء ذلك على كل الحلوى والهدف إنجاز ذلك في أقصر وقت ممكن.

العاب كل العاب فرايف من كراميش،حيث يمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها .