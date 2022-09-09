تراند اليوم : لماذا تمارس النساء الرياضة في الشتاء؟

المشرق نت- مصطفى أوفى:

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، قد يجد الكثير منا صعوبة في النزول لممارسة رياضة الركض.

لكن هذه الفترة، أي فترة الشتاء حيث يحل البرد، هي أفضل فترة في السنة لممارسة رياضة الركض لأن البرد يجعل ذلك سهلًا على جسمك، بحسب دراسة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن، أن ظروف البرد تجعل معدل ضربات قلب العداء تنخفض إلى ستة في المائة لأنه يتم ضخ كمية أقل من الدم إلى الجلد لتبديد الحرارة.

فممارسة الركض خلال الصيف تجعل الشخص يتعرق بما قد يزيد على 1.3 لتر في المتوسط ما يجعل الجسم يعاني لمقاومة فقدان الماء.لكن الركض في جو بارد يتطلب طاقة أقل.

وقال البروفيسور جون بريوير، الذي أنجز الدراسة «قد يكون من الأجمل ممارسة الرياضة تحت شمس مشرقة. إلا أن الجسم يبدأ في السخونة بسرعة. لذا، عليه التعامل مع إنتاج الطاقة للانتقال من الوضع الأول إلى الوضع الجديد وكذلك لإبقاء الجسم باردًا».