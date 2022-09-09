تراند اليوم : روان عليان من غزة تتأهل لبرنامج "عرب ايدول"

غزة-الخليج 365/

أعادت الفلسطينية روان عليان من غزة إلى الأذهان قصة محبوب العرب محمد عساف الذي شارك في الموسم الثاني من Arab Idol وفاز بعد معاناة طويلة.

روان حاولت أن تقدّم بين رام الله، مصر ودبي ولكنّها لم تنجح إلّا أنّها هذه المرة حصلت على تصريح 24 ساعة للخروج إلى عمان والتقدّم إلى تجارب أداء البرنامج محقّقةً حلم والدتها، فنالت 4 نعم ووصلة غزل من وائل كفوري بعد أدائها أغنية "الرضا والنور".

وتأهلت شابة من غزة في برنامج المواهب الغنائية " عرب ايدول" للموسم الجديد 2016.

ولم تعرف أي تفاصيل عن عليان بعد، بعد طلتها المفاجئة في الحلقة التي بثت ليلة الجمعة.