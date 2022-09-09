تراند اليوم : المشرق تنشر أجمل صور لبنت غزة روان عليان المشاركة ببرنامج أرب أيدول

خاص-الخليج 365/

حصلت الخليج 365 على مجموعة صور للفلسطينية روان عليان التي نجحت بتجارب الاداء ببرنامج أرب أيدول.

وتأهلت الموهبة الفلسطينية "روان عليان"، إلى المرحلة الثانية من برنامج المواهب الأشهر "أراب أيدول" المقرر إذاعتها فى ديسمبر المقبل، وذلك بعدما حصلت على أربعة "نعم" من أعضاء اللجنة المؤلفة من اللبنانية نانسى عجرم، الموزع حسن الشافعى، المطربة الإماراتية أحلام، اللبنانى وائل كفورى.

وعلقت الفنانة أحلام على صوت روان قائلة: "الله عليكي وعلى أهل غزة" فيما أبدت اللجنة إعجابها الشديد بصوت روان.

وغنت عليان أغنية بصوتها لأم كلثوم، حيث أظهرت إمكانيات كبيرة وصوتاً شجياً، وحصلت على موافقة اللجنة الجماعية.

وأثارت صور الحسناء الغزية رواد التواصل الاجتماعي، ما بين داعم مشجع لموهبتها وشكلها الجميل، وآخر علق على جمالها الملفت للنظر، متمنين لها التوفيق في المراحل المقبلة.

وتنتظر الغزية بدء المراحل المباشرة في ديسمبر المقبل، وستتم إذاعة البرنامج عبر شاشة قنوات mbc، ويشارك فيه المواهب من مختلف الدول العربية.

وظهرت الحسناء عليان في أوبريت يحمل عنوان "احنا طلائع فلسطين" منذ كانت طفلة صغيرة.