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تراند اليوم : السعودية تدرس تخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

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الرياض - وكالات - مشرق نيوز

ذكرت صحيفة "عكاظ" السبت أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى السعودي تدرس مقترحا قدمته الدكتورة موضي الدغيثر لتخصيص وقت للنساء لتقبيل الحجر الأسود ودراسة التسهيل على المرأة للطواف حول الكعبة، وتقبيل الحجر الأسود.

 

ويشمل المقترح تحديد ثلاث فترات في اليوم للنساء مدة كل منها ساعتان، حيث ينتظر أن يطرح المقترح للتصويت داخل اللجنة تمهيدا لتقديمه للمناقشة.

 

يشار إلى أن تقبيل الحجر الأسود حلم يراود زوار بيت الله الحرام لكن الزحام والتدافع هو العائق الدائم أمام تحقيق هذا الحُلم خاصة بين النساء.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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