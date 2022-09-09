تراند اليوم : اكتشاف زيت قادر على اذابة دهون البطن

وكالات - الخليج 365

خلص علماء من كندا والولايات المتحدة إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت "الكانولا" يساعد في التقليل من الدهون الزائدة في منطقة البطن.

توصل العلماء إلى تلك النتائج بعد قاموا باختبارات على أشخاص يعانون من مشاكل في الأيض (التمثيل الغذائي) والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

وقد قام العلماء خلال التجارب بإعطاء المشاركين 5 أصناف من المشاريب التي تحتوي على عصير الفواكه والزيوت النباتية المختلفة، حيث احتوى كل مشروب على 100 غرام من عصير البرتقال والفراولة المجمدة والحليب الخالي من الدسم إضافة إلى 30 غراماً من الزيوت النباتية.

واحتسبت نسبة الزيوت في تلك المشروبات بحيث تلبي 18% من حاجة الجسم اليومية من الطاقة.

وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، لاحظ العلماء أن الاستهلاك المنتظم لزيت "الكانولا" لمدة أربعة أسابيع خفف من نسبة الدهون المتراكمة في منطقة البطن لدى المشاركين بمعدل 0.11 كلغ، كما أن هذا الزيت فعال في إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن فقط وليس في مناطق أخرى من الجسم.

كما أشار العلماء إلى أن إضافة زيت الكانولا (المستخرج من بذور اللفت والملفوف) إلى النظام الغذائي اليومي واستهلاكه مع العصائر أو السلطات له تأثير مفيد على صحة الإنسان.