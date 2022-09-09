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تراند اليوم : تعرف على الحسناء الغزية التي عبرت للمراحل المباشرة ببرنامج أرب آيدول

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غزة-الخليج 365/

تأهلت الموهبة الفلسطينية "روان عليان"، إلى المرحلة الثانية من برنامج المواهب الأشهر "أراب أيدول" المقرر إذاعتها فى ديسمبر المقبل، وذلك بعدما حصلت على أربعة "نعم" من أعضاء اللجنة المؤلفة من اللبنانية نانسى عجرم، الموزع حسن الشافعى، المطربة الإماراتية أحلام، اللبنانى وائل كفورى.

وعلقت الفنانة أحلام على صوت روان قائلة: "الله عليكي وعلى أهل غزة" فيما أبدت اللجنة إعجابها الشديد بصوت روان.

وغنت عليان أغنية بصوتها لأم كلثوم، حيث أظهرت إمكانيات كبيرة وصوتاً شجياً، وحصلت على موافقة اللجنة الجماعية.

وأثارت صور الحسناء الغزية رواد التواصل الاجتماعي، ما بين داعم مشجع لموهبتها وشكلها الجميل، وآخر علق على جمالها الملفت للنظر، متمنين لها التوفيق في المراحل المقبلة.

وتنتظر الغزية بدء المراحل المباشرة في ديسمبر المقبل، وستتم إذاعة البرنامج عبر شاشة قنوات mbc، ويشارك فيه المواهب من مختلف الدول العربية.

وظهرت الحسناء عليان في أوبريت يحمل عنوان "احنا طلائع فلسطين" منذ كانت طفلة صغيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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