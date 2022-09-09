تراند اليوم : فيديو فرجاني الساسي .. فيديو فرجاني الساسي كامل بدون حذف

فيديو فرجاني الساسي بدون حذف مشاهدة وتحميل فيديو فرجاني الساسي ، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو فرجاني الساسي والذي أظهره وهو يقبل بقدم فتاة، وانتشر مقطع فيديو غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي لـ لاعب نادي الزمالك التونسي فرجاني ساسي.

وأظهر مقطع الفيديو فرجاني ساسي وهو يقوم بتقبيل قدم امرأة، وأثار مقطع الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفه غير الأخلاقي.

وردًا على هذا المقطع ، نشر فرجاني ساسي صورة كتب عليها بعض الآيات القرآنية: “والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا “، وأتبعها بتعليق “حسبي الله ونعم الوكيل”.