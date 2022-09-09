تراند اليوم : تنسيق كلية تجارة 2020

- 1/2
- 2/2
تنسيق كلية التجارة 2020 , تنسيق كلية تجارة 2020 , الحد الادنى لكليات التجاره 2020 , تنسيق كليه التجاره جتمعه الزقازيق انتساب ,تنسيق كلية تجارة ,تنسيق تجاره المنصور 2020 ,تنسيق كليه تجاره المرحله الثالثه ,مجموع كلية تجارة 2020 ,تنسيق كليه التجاره جامعه الاسكندريه 2020 ,توقعات تنسيق كليات التجارة مرحلة ثالثه 2020,تنسيق كلية تجارة انجليزي من علمي علوم المرحلة الثانية 2020 ,مجموع كليه التجاره قنا 2020, تنسيق كليه تجاره 2020 ,تنسيق كليات التجارة في مصر,تنسيق كلية التجاره جامعة اسوان ,تنسيق تجاره 2020 فى جميع الجامعات المصرية.
الحدود الدنيا لـ كلية تجارة 2020 في تنسيق المرحلة الأولى:
تجارة القاهرة 350.5
تجارة جنوب الوادي 348.5
تجارة عين شمس 347
تجارة المنصورة 347
تجارة و إدارة أعمال حلوان 346
تجارة دمياط 345.5
تجارة الزقازيق 345
تجارة الإسكندرية 344
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5
تجارة أسوان 337.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 337
تجارة بنها 334
تجارة بورسعيد 331.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 331
تجارة العريش 329.7
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5
تجارة بني سويف 329