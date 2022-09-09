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تراند اليوم : تنسيق كلية تجارة 2020

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الحدود الدنيا لـ كلية تجارة 2020 في تنسيق المرحلة الأولى:

 

تجارة القاهرة 350.5

تجارة جنوب الوادي 348.5

تجارة عين شمس 347

تجارة المنصورة 347

تجارة و إدارة أعمال حلوان 346

تجارة دمياط 345.5

تجارة الزقازيق 345

تجارة الإسكندرية 344

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

تجارة أسوان 337.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 337

تجارة بنها 334

تجارة بورسعيد 331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 331

تجارة العريش 329.7

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5

تجارة بني سويف 329

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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