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تراند اليوم : مشاهدة مباراة ألمانيا واسبانيا اليوم 3-9-2020 دوري أمم أوروبا

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تتابعون مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم 3 / 9 / 2020 دوري أمم أوروبا ، مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم  بث حي ومباشر ، مشاهدة بث حصري ومباشر لمباراة المانيا واسبانيا الليلة 3-9-2020 دوري أمم أوروبا الحديث .

يلتقي المنتخب الألماني اليوم الخميس 3 سبتمبر غريمه الاسباني على أرض ملعب المرسيدي بينز ارينا ، في احد جولات النسخة الحديثة من بطولة الدوري الأممي الأوروبي .


 وننقل لكم خلال هذا المقال عبر موقع  الخليج 365 ،بث حصري ومباشر لـ مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم 3 / 9 / 2020 دوري أمم أوروبا ، حيث انه لمن المقرر بداية المباراة عند الساعة 9:45 مساء اليوم بتوقيت المملكة ، و8:45 بتوقيت جمهورية مصر العربية .

كما وسيتم نقل المباراة تلك عبر القناة ” بي ان سبورت 1″ بتعليق صوتي من قبل المعلق الرياضي رؤوف خليف .

وهنا بطاقة اللقاء :
المباراة ألمانيا × إسبانيا
المسابقة دوري الأمم الأوروبية
الموعد الخميس 3 سبتمبر 2020 – الساعة 9:45 مساء مكة المكرمة.
القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1
الملعب ملعب مرسيدس بينز أرينا

بث الحلقة من هنا عبر موقع 365 كورة حيث يمكنكم مشاهدتها ببث حي ومباشر حال بدءها هنا :

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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