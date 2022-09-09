تراند اليوم : تنسيق حقوق 2020 .. تنسيق حقوق 2020 ورغبات المرحلة الثانية

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تنسيق حقوق 2020 ، نتيجة تنسيق كلية الحقوق ، الآن ظهرت نتيجة تنسيق كلية الحقوق لعام 2020 ضمن المرحلة الثانية، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020، حيث وصل الحد الأدنى لكلية حقوق 71.3%.
وقال وزير التعليم العالي، أنه لا تزال هناك بعض الأماكن الشاغرة في بعض الكليات العلمية والأدبية، وجاءت تنسيق كليات حقوق في الجامعات المصرية كالآتي: -
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288
حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5
حقوق انتساب موجه طنطا 292.5
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288
حقوق انتساب موجه أسيوط 293
حقوق انتساب موجه أسوان 295.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 297
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297
حقوق مدينة السادات 298
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5
حقوق انتساب موجه بنها 300.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5
حقوق انتساب موجه حلوان 303.5
حقوق المنصورة 301.5
حقوق طنطا 303
حقوق انتساب موجه القاهرة 307
حقوق حلوان 307
حقوق الإسكندرية 307
حقوق الزقازيق 306.5
حقوق بنها 306
حقوق جنوب الوادي 310
حقوق أسيوط 308.5
حقوق أسوان 307.5
حقوق سوهاج 354
حقوق بور سعيد 339.5
حقوق دمياط 332
حقوق انتساب موجه سوهاج 318
حقوق بني سويف 317
حقوق القاهرة 316.5
حقوق عين شمس 314.5
حقوق الفيوم 313
حقوق المنوفية بشبين الكوم 301