تراند اليوم : هنا الزاهد : فيلم الغسالة ظروفه صعبة وهذه حكاية "باربي"

دبي/ الخليج 365/

تنافس الفنانة الشابة المصرية هنا الزاهد بقوة في موسم الصيف السينمائي بفيلم "الغسالة"، الذي نجح في تحقيق إيرادات كبيرة وسط كل الأزمات، وتحديد نسبة الجمهور عند 25% فقط مع الاحترازات الأمنية والصحية المفروضة بدور العرض.

وفي حوار خاص مع "العربية.نت"، كشفت عن تفاصيل فيلم "الغسالة" وكواليسه، وتأثرها بفيروس كورونا على المستوى الفني، واستعداداتها لفيلم "باربي" الذي كتبه طلعت زكريا قبل وفاته، وكذلك كشفت عن مشروعاتها مع زوجها أحمد فهمي، وكذلك عن تجربتها في العمل كمذيعة.

*في البداية حدثينا عن مغامرة فيلم "الغسالة" ولماذا اخترت فكرة خيالية لتقدميها سينمائيا؟

**يعجبني بشكل عام أفلام الخيال والتشويق، وأعتبره نوعي المفضل بالنسبة للأفلام والدراما، خاصة أني بشكل شخصي أحب الخيال والإثارة. ولذلك رحبت بفكرة العمل وتحمست لـ"الغسالة" وفكرته الجديدة التي تنتمي لنوعية أعمال الفانتازيا.

ومنذ أن عرضت علي الشركة المنتجة بطولة العمل وأنا منجذبة للفكرة والاختلاف النوعي الشديد بالفيلم، وتلك التركيبة التي لا تقدمها السينما المصرية إلا نادرا، ولهذا كانت كل عناصر المغامرة مكتملة وقررت عمل الفيلم بدون تردد.

*وماذا عن كواليس التحضير لشخصية "عايدة" بالفيلم والتي جسدتيها بشكل ظاهري وتمثيلي جديد عليك؟

**الفيلم فانتازيا خيالي، وأحببت أن يكون كل شيء به بداية من شكلي وتمثيلي جديدا، ولأن شخصية "عايدة" التي جسدتها في الفيلم مختلفة ولها تركيبة جديدة ومتناقضة ومضطربة، لهذا فكرت في أن يكون لها شكل مميز وبعيد عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل، وغيرت لون شعري وطريقة ملابسي فظهرت بشكل جديد جدا، وتعمدت تغيير الإطلالة لأننا نمر بأكثر من فترة زمنية بالفيلم فنعود للوراء أحيانا ثم للمستقبل.. وهكذا.

*هل تعرضت لصعوبات في التصوير في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؟

**رغم تأثر كل شيء بفيروس كورونا الذي تحول لجائحة فرضت قبضتها على العالم، لكن لحسن الحظ صورنا معظم أحداث الفيلم قبل أزمة كورونا.

وبكل أسف كان هناك بعض الأيام التي لابد من تصويرها ليكتمل الفيلم، وحدث ذلك أيام تفشي كورونا، وعدنا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد.

*هل ترين أن فيلم "الغسالة" تجربة صعبة نظرا لفكرته وظروف تصويره وعرضه؟

**أكيد أعتبر فيلم "الغسالة" من أصعب التجارب في حياتي الفنية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي نعاني منها وبالنسبة لأزمة دور العرض السينمائي التي شهدت إغلاقا تاما، ثم افتتاح بنسبة 25% فقط.

ولن أخفي أنه عندما قررت شركة الإنتاج عرض الفيلم في موسم العيد بتلك النسبة كنت قلقة جدا، ولكن في النهاية كان يجب أن نغامر ونقبل التحدي.