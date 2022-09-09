تراند اليوم : تنسيق كليه زراعه ٢٠٢٠ .. تنسيق كلية الزراعة 2020 وباقي الكليات

ننشر لكم زوارنا الاعزاء تنسيق كلية زراعه 2020 مع قائمة بكامل تنسيقات علمي علوم وأدبي الأن حصرياً لجميع طلاب الثانوية العامة بعد الاعلان عن تنسيق المرحلة الاولى والثانية تنسيق كليه زراعه ٢٠٢٠ .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة