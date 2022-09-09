تراند اليوم : مسلسل ابنة السفير الحلقة 18 مترجمة

مسلسل ابنة السفير الحلقة 18 مترجمة مشاهدة وتحميل ابنة السفير الحلقة 18 مترجمة ،واحداث مسلسل ابنة السفير تدور حول تلك الفتاة التي قد ظُلمت وبشكل كبير من قبل كل المحيطين بها، و يعد هذا المسلسل من المسلسلات التي تروي قصص البنات المضطهدات في المملكة العربية السعودية والوطن العربي ككل، وعلى اثر ذلك بحث الكثير اليوم عن موعد و قنوات عرض مسلسل ابنة السفير.

ما هي قنوات عرض مسلسل ابنة السفير

بحسب ما تم الاعلان عنه فان عرض مسلسل ابنه السفير سيكون على قناة Star tv، والتي قد فازت بحقوق البث التي لهذا المسلسل التركي المثير، فقد تم التنافس مع العديد من القنوات العربية والعالمي وعلى راسها قنا ام بي سي السعودية، ولكن في نهاية المطاف قد نالت قناة Star tv حقوق البث، جدير بالذكر بان Star tv قد قامات بتغيير تردداتها وهذا ليكون البث للعالم العربية ولا سيما دول شرق اسيا بشكل افضل، والذي يشكل اهمية كبيرة واصبح الترقب لهذا المسلسل اهمية كبيرة من قبلهم.

تردد قنوات عرض مسلسل ابنة السفير

يمكن من خلال ادراج هذا الترددات التعرف المشاهدة لمسلسل ابنة السفير وبكل سهولة، حيث يعد هذا المسلسل من اكثر المسلسلات التي قد استقطبت انظار المتابعين وفي جميع انحاء العالم، وعلى اثر ذلك حريا بكل الراغبين في متابع مسلسل ابن السفير التعرف على الترددات الجديدة لقناة Star tv، فمن خلال هذا التردد يمكن التجنب لا توقف للبث في اثناء مشاهدة مسلسل ابنة السفير.

اسم القمر تردد معدل الترميز الاستقطاب اتجاه Turksat 4A 12209 10000 3/4 H 42.0°E Intelsat 19 12286 30000 3/4 H 166.0°E

موعد عرض مسلسل ابنة السفير

في ما جاء بخصوص عرض المسلسل التركي ابنة السفير عبر قناة والذي سيتم عرضه على قناة star tv يوم الاثنين الموافق 13/4/2020، وهذا في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت جمهورية تركيا الديمقراطية تركيا، وكما هو متوقع بانه أن هناك موقع يسمى قصة عشق والذي يقوم بالعرض لأحداث المسلسل المترجم الى اللغة العربية.