تراند اليوم : ابنة السفير الجزء الثاني الحلقة الأولى HD ابنة السفير 18 قصة عشق

ابنة السفير 18 قصة عشق ابنة السفير الجزء الثاني الحلقة الأولى مسلسل ابنة السفير التركي الحلقة 1 مشاهدة وتحميل مسلسل ابنة السفير الحلقة 1 الاولى ، ويعتبر ابنة السفير من المسلسلات الدرامية التركية التى انطلقت بتاريخ 17 من شهر ديسمبر لعام 2019، وهو يعمل على معالجة القضايا الدبلوماسية التى قد تنشأ فى السفارات أو المسئولين الكبار فى الدولة، وهذا المسلسل من بطولة كل من أنجين أكوريك ونسليهان اتاغول، وهو مكون من شخصيات رئيسية يعتبروا من الفنانين ذو الخبرة الكبيرة فى مجال التمثيل والدراما مثل اوراز كايجلار التي يلعب دور جديز وأيضا الممثلة إليدا ألدز والتي تلعب دور دودو.

ومسلسل ابنة السفير يأخذ نوع الدراما الرومانسية والدبلوماسية، وهو من إخراج المخرجة عائشة ايريلماز وصدف إردام، واللغة هي اللغة التركية ولكنه دبلج الى العربية وتم تصويره خلال عام 2019، ومدة الحلقة لمسلسل ابنة السفير ما بين 120 دقيقة الى 130 دقيقة، واهم مواقع تصوير المسلسل كان فى موغلا والجبل الاسود وتم بثه لأول مرة فى تاريخ 16 ديسمبر 2019.

موعد عرض المسلسل التركي ابنة السفير التركي

من خلال ما تم تداوله من إشاعات حول أن القناة التى تعرض مسلسل ابنة السفير قررت تأجيل عرض حلقات مسلسل ابنة السفير وتأجيله الى اجل مسمي، إلا أن قناة ستار تي في التى تعرض المسلسل قامت باطلاق عرض ترويجي عن المسلسل وأعلنت أن المسلسل سوف يعرض بموعده المعتاد وانه لا صحة للإشاعات التى تقول انه سوف يتم تأجيله بسبب أمور فنية خاصة بالمسلسل، ومن خلال الإعلان فان المسلسل سوف يعرض يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2020 الساعة الثامنة مساءا.

قصة مسلسل ابنة السفير

تدور أحداث المسلسل حول الأمور الدبلوماسية التى قد تحصل فى الخارج فى السفارات أو احد المسئولين الكبار من خلال عائلته، والقصة تدور حول شاب فقير يلتقي بابنة السفير وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، هذا الحب يلاقي اعتراض من قبل أسرة ابنة السفير، وتدور الأحداث الكبيرة بين حبيب ابنة السفير وبين السفير نفسه الذي يعارض هذا الحب بسبب الطبقة الاجتماعي الواسعة بينهما وهي الفجوة التى بسببها تنشأ الكثير من الأحداث الدرامية والرومانسية خلال المسلسل.

ومع تطور فى حلقات المسلسل وبعد وقوعه فى غرامها وتزوجه منها تتطور الدراما فى المسلسل ليكتشف أنها ليست عذراء ليقرر الابتعاد عنها بسبب ذلك وهنا تقرر على الانتحار وباللحظات الحازمة تتراجع عن هذا الامر لأنها اكتشف أنها حامل، وبعد ذلك تدور الأحداث الاخري حول الحمل والشك من التفاصيل المتعلقة بالحمل.