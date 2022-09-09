تراند اليوم : فاتح رجب 2019 / 1440 فاتح رجب  رجب 2019 بالمغرب وجميع البلدان العربية

فاتح رجب 2019 / 1440 فاتح رجب رجب 2019 بالمغرب ،وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب هو يوم غد الجمعة 8 مارس 2019.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1440 هـ بعد مغرب يوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ موافق 7 مارس 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

نُقدم لكم كلام جميل عن شهر رجب 1440 ، والذي أطل علينا اليوم حيث أنه يعتبر اليوم الاثنين هو الاول من رجب للعام 1440 وهو من بين الأشهر الحرم كما أنه ينذر بقرب شهر رمضان الكريم لكون ترتيب الشهور الهجرية “رجب، شعبان، رمضان ” فنحن منذ اليوم على بعد شهران هجريان من شهر رمضان، وقد يبادر الكثير منا لصيام النافلة كالاثنين والخميس من أجل الاستعداد لصيام رمضان ويكون قد تعود على الصيام فلا يجد تعب ولا مشقة في صيام شهر رمضان بشكل كامل، شهر رجب هو سابع الشهور الهجرية أي أنه يعني أننا قد أمضينا نصف عام من السنة الهجرية وبدأنا في النصف الثاني من العام، فدخول شهر رجب 1440 ليلة الاحد الاثنين وهو واحداً من الأشهر الحُرُم حيث أنه يطلق على هذه الشهور بالأشهر الحرم لعظم حرمتها وحرمة الذنوب فيها كما أن الحسنات فيها مضاعفة، دعونا نطلعم على ما حملناه لكم من كلام جميل عن شهر رجب 1440 .

عبارات ترحيب بشهر رجب

يرغب الكثير منا في التغريد على حساباته الشخصية بعبارات ترحيب بشهر رجب وغيرها من الشهور أو المناسبات التي يجد فيها فرصة لتبادل التهاني والأمنيات مع أصدقائه وزملائه وذويه وهذا ما سنقدمه لكم من كلام جميل عن شهر رجب 1440 لإستعماله لهذا الغرض.

مع دخول اول ليلة ( ليلة الأحد ) يدخل شهر رجب باذن الله وهو من الأشهر الحُرُم وسميت الأشهر الحُرُم بالحُرُم لعظم حرمتها ولعظم حرمة الذنب فيها ، فالمعصية في هذه الأشهر أعظم من المعصية في غيرها كما أن الحسنات فيها مضاعفة ( أوصيكم و نفسي بتقوى الله الله يسعد مساءكم

غدا بإذن الله الأحد (١) #رجب من الأشهر الحُرم عند الله عز وجل الذنب يُضاعف والحسنة تُضاعف .. ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) اللهم اعنا على تعظيم شعائرك وحرماتك وبلغنا شهر #رمضان ونحن في أحسن حال

#رجب من الأشهر الحُرم ( فلاتظلموا فيهن أنفسكم ) اللهم أعنا على تعظيم شعائرك وحرماتك عظموا الأشهر الحُرُم المعصية والطاعة فيهن أعظم من غيرهن .. (فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ) .. وإذا عظمت المعصية فيهن فالطاعة أعظم

إن كنت تريد الجنة وتريد رضا الله ونفع نفسك فعليك بطاعة الرسول واتّباعه ولا تتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتبع أهواء الناس وعادت الناس وتقاليد الناس ومن ذلك الابتداع في شهر #رجب – معالي الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان

#رجب من أشهر الله الحرم باقي 60 يوما على شهر #رمضان اللهم بلغنا أيامه ولياليه ونحن بصحة وسلامة وعافية

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ خطب في حجة الوداع وقال في خطبته : . ” إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان “. . رواه البخاري . #الأشهر_الحرم #رجب

تهنئة بشهر رجب المبارك

من اجل تقديم تهنئة بشهر رجب المبارك، تعالو بنا نتعرف على ما يمكن تقديمه من كلام جميل عن شهر رجب 1440 وعبارات جميلة عن هذا الشهر يكون من خلالها تذكير الناس بفضل هذا الشهر والترحيب بقدومه.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان نحن ومن نحب

في هذا الصباح من اول يوم في شهر #رجب المبارك اسأل الله ان يمن علينا وعليكم بالمغفرة والرحمة والعافية وراحة البال

اليوم الأول من شهر #رجب .. وبقي ٦٠ يوماً على شهر #رمضان .. اللهم بارك لنا فى رجب و شعبان و بلغنا رمضان .. اللهم سلمنا الى رمضان و سلم رمضان لنا و تسلمه منا متقبلا يا ارحم الراحمين .. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين..

{إن عدة الشهور عند اللّهِ اثنا عشر شهراً في كتاب اللّهِ يوم خلق السماوات والأَرض منها أَربعة حُرُم} #الاشهر_الحرم : رجب|ذو القعدة|ذو الحجة|محرم بَيِّض صحيفتك السوداء في #رجب بصالح العمل المنجي من اللهب طوبى لعبد زكى فيه له عمل فكفَّ فيه عن الفحشاء والريب

بهذا نصل لختام ما تقدم من كلام جميل عن شهر رجب 1440 ، والذي قدمناه لكم على النحو الذي تفضلتم بقراءته على أمل أن تجدوا فيه ما يناسب ذوقكم وما يعبر عن ما يجول في خاطركم حول بدء شهر رجب الفعلي اليوم الاثنين الذي يصادف غرة شهر رجب 1440 .