تراند اليوم : وفاة ممثل هندي شهير بعد صراع مع المرض

وكالات/ الخليج 365

توفي الممثل الهندي الشهير ريشي كابور، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عاماً في مستشفى بمدينة مومباي.

وجاء وفاة ريشي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث أمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك للعلاج.

ونشر أميتاب باتشان، أسطورة بوليوود عبر صفحته "تويتر"، "توفى ريشي كابور. لقد مات للتو، لقد فُجعت".

وكان كابور قد نُقل إلى مستشفى في مومباي، الأربعاء، وتوفي هناك في وقت لاحق، وفقا لبيان أصدرته عائلته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وعاد كابور إلى الهند في سبتمبر الماضي بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا، وتم نقله إلى المستشفى مرتين في فبراير.

وكان والده، راج كابور، وجده بريثفيراج كابور من أقطاب بوليوود، صناعة الأفلام الهندية في مدينة مومباي الساحلية غربي البلاد.

وحصل على جائزة الفيلم الوطني لدوره الأول كطفل في فيلم "ميرا نام جوكر" عام 1970. وشارك في أكثر من 90 فيلما.

وشاركت زوجته نيتو سينغ في العديد من أفلامه، كما أن ابنه، رانبير كابور، يمثل حاليا في بوليوود.

ويعد ريشي من أشهر نجوم السينما الهندية، ومن أبرز أفلامه "بوبي" و " شانداني"