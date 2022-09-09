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تراند اليوم : فيديو/ وانهمرت دموع الوزيرة

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وانهمرت دموع الوزيرة

مدريد/ الخليج 365 

رصدت الكاميرا في إسبانيا انهمار دموع وزيرة محلية أثناء قراءة أسماء العاملين في المجال  الطبي الذين قضوا وهم يقارعون الفيروس التاجي.

ولم تتمكن فيرونيكا كاسادو، وزيرة الصحة بمنطقة قشتالة وليون، ذات الحكم الذاتي، والواقعة شمال غرب إسبانيا من كبح مشاعرها وتأثرها أثناء تلاوتها أسماء العاملين في المجال الطبي الذين فقدوا حياتهم في الجبهة الأمامية ضد الفيروس التاجي.

 وما إن بدأت الوزيرة الإسبانية المحلية في تسمية ضحايا الوباء من الكوادر الطبية حتى تهدج صوتها وغلبتها العبرة، فبكت ولم تستطع إكمال ما بدأته، إلا بعد جهد جهيد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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