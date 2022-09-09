تراند اليوم : شاهد بالصور/ قبعات التباعد سمحت بعودة الدراسة في الصين

بكين/ الخليج 365

بعد تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا، سمحت السلطات الصينية، بعودة الدراسة في البلاد بشكل جزئي لكن بشرط.

ومن داخل فصل بمدرسة ابتدائية في مدينة هانغزو التابعة لمقاطعة زيجيانغ شرقي الصين، تظهر بعض الصور حيث أجبر الطلاب على ارتداء قبعات مزودة بشرائط جانبية، لتنبيههم بضرورة التباعد عن بعضهم البعض.

وذكرت صحيفة " "زيانغ ديلي" المحلية، أن طول الزوائد إلى نحو متر، التي كشفت صورها التزام الطلبة بهذه القبعات، فضلا عن ارتدائهم الكمامات الطبية

واقترحت فكرة "قبعات التباعد" مدرسة يانغزينغ الابتدائية التي بدأت استقبال طلاب المراحل الأصغر في 26 أبريل الماضي، ويبدو أن فكرتها لاقت إعجابا واسعا في أنحاء الصين.

وسمحت السلطات الصينية بإعادة فتح بعض المدارس، بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق على خلفية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان وسط البلاد، رغم أنها كانت مصدر الفيروس حسبما يعتقد منذ بداية الأزمة، فإنها قطعت شوطا كبيرا على طريق التعافي من الوباء، حسبما تكشف الأرقام اليومية الرسمية للمصابين.