تراند اليوم : شاهد/ مراسل قناة أمريكية يظهر على الهواء دون بنطال

واشنطن/ الخليج 365

ظهر مراسل قناة "ABC News " الأمريكية، أمس الثلاثاء، على الهواء مباشرة ناسيا ارتداء بنطاله، مكتفياً بتفطية الجزء العلوي فقط.

حيث كان ويل رييف، يتحدث أثناء مشاركته في برنامج (صباح الخير أميركا)،عن الصيدليات التي تستخدم الطائرات المسيرة لإيصال الطلبات إلى زبائنها.

و خلال ظهوره أمام الكاميرا تغيرت جلسته بشكل مفاجيء، التي ضبطها بنفسه، ليظهر فيها مرتديا سترة البدلة من دون البنطال،وسرعان ما التقط المغردون صورا للجزء الذي يظهر فيه رييف، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر ريف بنفسه الصورة، معلقا عليها بـ”لقد وصلت، في أكثر طريقة مضحكة ومرعبة ممكنة”.

وأكد رييف في أحد التعليقات، أنه كان مرتديا سروالا قصيرا (شورت) أثناء مشاركته في البث الحي.