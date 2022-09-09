تراند اليوم : شركة أمريكية شهيرة تحدد موعد رائع لطرح لقاح فيروس كورونا

واشنطن - الخليج 365

أعلنت شركة فايزر الأمريكية الشهيرة بصناعة الأدوية، عن موعدٍ سيكون في وسعها حينه إنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن يستخدم أولا في حالات الطوارئ فقط.

وقال ألبرت بورلا المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها ستكون مستعدة بطرح اللقاح للاستخدام الطارئ في الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر استعدادا لإنتاج واسع النطاق في نهاية العام، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأضاف، بورلا أن "الشركة ستواصل إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح وآمانه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولى في مطلع مايو المقبل".

وتأتي قيمة إعلان فايزر بسبب حجم الشركة العالمية التي تعد بين الأكبر والأكثر شهرة وإمكانيات في العالم، فضلا عن قرب الموعد المعلن بالمقارنة مع تصريحات خبراء الصحة العالمية الذين توقعوا أن تطوير اللقاح سيستغرق ما بين 12- 18 شهرا.

وتعمل عشرات الشركات في العالم على اختبار عقاقير ولقاحات مضادة للفيروس كوورنا، فيما لم تتوصل أي ّ منها إلى نتائج عملية وملموسة حتى الآن.