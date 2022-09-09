تراند اليوم : (فيديو) فتاة دخلت الغسالة أثناء لعبة الغميضة فوقعت كارثة ثمنها 500 دولار

واشنطن/ الخليج 365

إستدعت عائلة أمريكية، رجال إطفاء لإنقاذ فتاة مراهقة علقت في الغسالة حيث كانت تلعب الغميضة مع أقاربها الصغار.

وكانت الشابة أماري دانسي البالغة من العمر 18 عاماً، تحاول أن تسلي نفسها وتقاوم الملل بسبب الحجر الصحي في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، لذا قررت أن تلعب الغميضة مع أبناء عمومتها الأصغر سنا.

واعتقدت دانسي أن الغسالة هي المكان المثالي للاختباء، وربما لم يفكر أبناء عمومتها أنها لا تستطيع حتى دخول الغسالة.





حيث أن الفتاة الشابة لم تستطيع الخروج من الغسالة الامر الذى أدى إلى استدعاء رجال الأطفاء، حيث ترتب عليهم تكسير الغسالة حتى يستطيعوا أخراجها مما كلف الأسرة 500 دولار.

ونشرت عمة الفتاة "عماري" صورا وفيديو للواقعة ، التى لديها حس فكاهي حول الحادث، عبر حسابها "انستجرام، حيث قالت: "الأطفال سيكونون أطفالًا"، بينما سألها أحد رجال الإطفاء: "هل فزت؟"، فيما يعتقد بعض الناس أن "عماري" ، لكنها في الحقيقة كانت مستعدة لفعل أي شيء للفوز"، ووكتي آخر :"واو! يا لها من منافس"، بينما علق أحد على الفيديو:"إليك التحية الشديدة لأماري اللاعب الأكثر إخفاءًا في العالم".