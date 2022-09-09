تراند اليوم : ناسا: كويكب ضخم أكبر من برج خليفة يقترب من الارض

لندن - الخليج 365

أعلنت وكالة ناسا للفضاء الأمريكي، أن كويكب ضخم، يقترب من كوكب الأرض، يوم الأربعاء المقبل، قدره علماء الفلك بأنه أكبر من برج خليفة في دبي بأكثر من خمسة أضعاف.

ووفقا لوكالة ناسأ، فإن صخرة الفضاء ستقترب من الأرض في حوالي الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 29 أبريل المقبل، بحيث يكون على بعد 3.9 مليون ميل من الأرض.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن قطر هذا الكويكب، الذي سُمي 52768 (1998 OR2)، يتراوح ما بين 1.8 و 4.1 كيلومترات.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، فإنه خلال مروره بالأرض يوم الأربعاء، ستبلغ سرعة الكويكب مذهلة نحو 19،438 ميل / ساعة - أى أسرع 9.5 مرة تقريبًا من الرصاصة.

وطمأن موقع "ميرور" البريطاني سكان الأرض من أن هذا الكويكب لن يصيب الأرض، ناقلا عن وكالة "ناسا" تأكيدها أنه سيمر بأمان على الأرض على مسافة 3.9 مليون ميل / 6.2 مليون كيلومتر فى 29 أبريل.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، فيما لم تستبعد في الوقت ذاته فرص اصطدام كويكب في المستقبل القريب.

وأوضحت أنها تكتشف حوالى 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض كل أسبوع، وفى بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

مع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل، مما يعنى أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث فى أى وقت.

ووفق الوكالة الأمريكية، "يقدر الخبراء أن تأثير جسم بحجم الجسم الذى انفجر فوق تشيليابينسك بروسيا فى عام 2013 - يبلغ حجمه حوالى 55 قدمًا (17 مترًا) - يحدث مرة أو مرتين فى القرن، ومن المتوقع أن تكون آثار الأجسام الأكبر حجمًا أقل تكرارا (على مدى قرون إلى آلاف السنين)، وومع ذلك ، نظرًا لعدم اكتمال كتالوج NEO الحالى ، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - فى أى وقت