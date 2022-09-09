تراند اليوم : مصابة بكورونا تنجب طفلة،، والصحة توجه رسالة

وكالات/ الخليج 365

أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، طفلة بصحة جيدة في بلجيكا، حيث بات عليها الآن أن تتعلم كيف تعتني بمولودتها مع مواصلة ارتداء الكمامة حتى خلال نومها.

وولدت الطفلة مهاوت في يوم 23 أبريل في بروكسل أثناء عملية قيصرية بسبب مضاعفات سابقة لا علاقة لها بمرض كوفيد-19، لكنها استدعت إجراء فحص للأم أماندين، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليها.

وقالت أماندين، التي طلبت الاكتفاء بنشر اسمها الأول فقط لرويترز"أخبروني بأنني سأخضع لفحص كوفيد-19، واعتقدت أنه سيكون سلبيا في اليوم التالي، اتصل بي طبيب أمراض النساء المتابع لحالتي ليخبرني بأنه إيجابي. كدت أن أسقط من مقعدي".

وقال الأطباء أن الطفلة لم تخضع بعد للفحص لمعرفة إن كانت مصابة بالفيروس، لكن سيتم إجراء ذلك.

وذكرت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات، اللواتي ثبتت إصاباتهن بفيروس كورونا، على رعاية أطفالهن وإرضاعهم كالمعتاد بشرط الحفاظ على نظافتهن بشكل صارم.