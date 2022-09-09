تراند اليوم : تعرف على مهور عرائس "داعش" السودانيات!

غزة/الخليج 365/

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن مهور السودانيات اللائي تزوجن من عناصر تنظيم "داعش" تتنوع بين النقد والعين.

وأوضح موقع "سودان تربيون" أنه حصل على وثيقة بهذا الشأن سجلت وقائع زيجات عديدة لرجال ونساء من السودان منتسبين للتنظيم، أظهرت أن مهور العرائس تراوحت بين مبالغ نقدية وكتب دين، وتفسير القرآن، وهدايا مادية مثل الهواتف، لكنها لم تخل أيضا من معدات خطرة كالبنادق.

ومن بين عقود "النكاح" التي تضمنتها هذه الوثيقة، عقد يجمع المكنى بأبي أحمد السوداني وعروسه آية الليثي، وآخر يجمع "أبو أمير السوداني برحمة النيجيرية"، وثالث يربط أبو يحيى السوداني بامرأة تدعى عائشة.

ولفت الموقع الإخباري أن أبو أحمد السوداني وزوجته آية الليثي قتلا في غارة جوية استهدفت مواقع تنظيم "داعش" في مدينة سرت الليبية في ديسمبر من العام الماضي، فيما نجت ابنتهما البالغة من العمر أربعة أشهر وعادت من ليبيا في فبراير الماضي صحبة جدها الليثي الحارث يوسف.

وكانت آية الليثي قد غادرت الخرطوم في أغسطس عام 2015 صحبة 3 فتيات بهدف الالتحاق بتنظيم "داعش" في ثالث فوج لطلاب سودانيين، وغادر 18 طالبا إلى تركيا للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" في سوريا، بينهم ابنة مسؤول رفيع في وزارة الخارجية.

وتوجه في مارس من ذات العام 9 طلاب من أسر سودانية مرموقة ويحملون جوازات بريطانية، ويدرسون في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بالخرطوم إلى سوريا عبر تركيا للعمل في مستشفيات في مناطق خاضعة التنظيم.