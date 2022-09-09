تراند اليوم : بعد الفحوصات.. أصالة نصري تتعاطى المخدرات

بعد الفحوصات.. أصالة نصري تتعاطى المخدرات

أوقفت السلطات اللبنانية المغنية السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت أمس الأحد لحيازتها كمية قليلة من مخدر الكوكايين، لكن أصالة نفت أن تكون المادة المضبوطة تخصها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن سرية قوى الأمن الداخلي في المطار أوقفت الفنانة السورية أثناء مرورها على نقطة التفتيش بعد أن ضبطت بحوزتها حوالي جرامين من مادة الكوكايين موضوعة في علبة بلاستيكية صغيرة الحجم.

وأضافت أن السلطات اللبنانية اتخذت الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات حيث تم "تحويلها إلى الجهات المختصة ومن ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي حولها بدوره إلى القضاء المختص للبت بالقضية".

وقالت محطة (أل بي سي) التلفزيونية وصحيفة "الديار" اللبنانيتان إن أصالة أنكرت صلتها بالمادة المضبوطة أو علمها بوجودها من الأساس.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتابعين للتحقيقات -التي تجرى في الواقعة- قوله إن أصالة قالت إن أحد الأشخاص وضع لها الكوكايين بهدف الإيقاع بها.



وأوضحت أنه جرى توقيفها أثناء توجهها إلى القاهرة برفقة زوجها المخرج طارق العريان، بعد العثور على جرامين من مادة الكوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة لأدوات التجميل.



وأفاد المصدر -الذي لم يتم الكشف عن هويته أيضا- أن حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي.



من جانبها، نشرت أصالة -في ساعة متأخرة من مساء الأحد- صورة على حسابها الشخصي بموقعفيسبوك وهي داخل طائرة وقد بدا عليها الهدوء، وكتبت عبارة مقتضبة مع الصورة "الحمد لله".

يُذكر أن اسم أصالة نصري ارتبط في محطات عدّة بالجدل، لاسيما بسبب مواقفها السياسية المؤيدة لـ الثورة السورية وإعلان تأييدها للمعارضة ضد النظام.

وبدأت أصالة (48 عاما) مشوارا فنيا ناجحا منذ طفولتها في بلدها سوريا قبل أن تكتسب شهرة واسعة في الدول العربية بفضل إتقانها الغناء بأكثر من لهجة.

وتعيش أصالة في العاصمة المصرية مع زوجها العريان الذي اقترنت به عام 2006.بع