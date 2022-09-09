تراند اليوم : مكسرات العيد تحميك من أمراض القلب والسرطان!

غزة- الخليج 365:

20 جراماً من المكسرات يومياً كفيلةٌ بتقليص خطر إصابتك بمجموعة من الأمراض المميتة، من بينها القلب والسرطان وغيرها. هذا ما خلصت إليه دراسة تحليلية واسعة النطاق، شملت عدداً كبيراً من الأبحاث التي جرت في السابق بشأن العلاقة بين استهلاك هذه المواد الغذائية والتعرض لأمراضٍ بعينها.

وأظهرت الدراسة أن المواظبة على التهام هذه الكمية من المكسرات في كل يوم، يقلص مخاطر الإصابة بمرض القلب التاجي بنسبة تقارب 30%، وبالسرطان بنسبة 15%، كما يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنحو 22%.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك تلك الجرامات العشرين من المكسرات، يرتبط أيضاً بتقلص خطر الوفاة جراء الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 50%، وبسبب الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 40%.

لكن العلماء أقروا بأنه ليس لديهم بيانات كافية تؤكد وجود علاقة بين تناول المكسرات والوقاية من أمراضٍ مثل هذه.

وشملت الدراسة الجديدة، التي أجراها علماء بريطانيون ونرويجيون، تحليل 29 بحثاً منشوراً أُجريت في مختلف أنحاء العالم، حول العلاقة بين تناول المكسرات وتقلص خطر الإصابة بأمراض بعينها.

وبحسب موقع Knowridge المعني بالشؤون الطبية والعلمية، تشكل هذه الأبحاث خلاصة دراسات شملت مبحوثين يصل عددهم إلى نحو 819 ألف شخص، بينهم أكثر من 12 ألفاً مصابين بمرض القلب التاجي، وتسعة آلاف ممن أصيبوا بجلطات وسكتات، بجانب 180 ألف حالة إصابة بأمراض السرطان والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة التحليلية جميع أنواع المكسرات، التي تنمو على الأشجار مثل البندق والفول السوداني وعين الجمل. ولم تختلف النتائج باختلاف نوع ما يؤكل من هذه المواد الغذائية.

ويقول الباحثون إن الفوائد الصحية الكامنة في المكسرات تعود إلى قيمتها الغذائية، إذ تحتوي على نسبةٍ عالية من الألياف والماغنسيوم والدهون غير المشبعة، وهي مواد تفيد في تقليص معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يسهم تناولها في تقليص نسبة الكوليسترول في الدم.