تراند اليوم : ملفوف في حمالات صدورهنّ... لماذا؟

الخليج 365

يُعتبر الملفوف من أكثر الخضار الغنية بالفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم، فضلا عن أنه يحتوي على مواد تقضي على البكتيريا شبيهة بالمضادات الحيوية. لذلك فهو يساعد على توازن الهرمونات وتقوية الشعر كما وأنه يساهم في علاج قرحة المعدة وله فوائد أخرى عديدة.

أما السبب الذي دفع النساء في السابق وحتى بعض نساء اليوم إلى وضع أوراق الملفوف في صدورهن، فيثير الدهشة والتساؤلات.

بفضل الخصائص العلاجية التي يتمتع بها الملفوف، كان يعتبر في السابق علاجا فعالا للألم الناتج من الرضاعة الطبيعية فما كان على المرأة إلا أن تضع أوراق الملفوف على ثدييها في كل مرة تشعر فيها بالألم بعد إرضاع طفلها فيختفي الألم بعد وقت وجيز.

ولتطبيق هذه الطريقة، ما عليكِ سوى وضع أوراق الملفوف داخل حمالة الصدر وعلى الحلمتين خصوصا حتى يزول الألم.

في سياق آخر، وإذا كنت تودين بعد الولادة خسارة الوزن الذي اكتسبته في حملك، فالملفوف مفيد جدا في ذلك. الحلّ كله يكمن في حمية الملفوف للتخسيس بسرعة كبيرة.