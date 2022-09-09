تراند اليوم : القذافي لا يزال حيا ويعيش في دولة إفريقية

السنغال- الخليج 365:

بعد مرور ست سنوات على وفاته، كشف وزير الخارجية السينغالي السابق “تيديان غاديو”، بأن الرئيس الليبي السابق “معمر القذافي” لا يزال حيا يرزق و يعيش في إحدى الدول الإفريقية.

وجاءت تصريحات “تيديان غاديو” خلال استضافته في أحد البرامج التلفزية، حيث قال إن القذافي احتفل في الـ19 من حزيران / يونيو الجاري بعيد ميلاده الـ65 و غادر ليبيا سنة 2011 بشروط من بينها استضافته في إحدى البلدان الإفريقية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “سينيغو” عن وزير الخارجية السينغالي الأسبق، فإن الأخير ذهب إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس عبد الله واد و أجرى مفاوضات صعبة لرحيل القذافي، مشترطين عليه ترحيله لفينزويلا قبل أن يرد عليهم بالقول أن القذافي لن يذهب إلى فنزويلا أو في أي مكان، وسوف يبقى ويموت في إفريقيا.