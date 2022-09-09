منوعات

تراند اليوم : الإعلامية علا الفارس في غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

غزة/الخليج 365/

وصلت الإعلامية الأردنية علا الفارس صباح الأربعاء إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون/ ايرز، وذلك ضمن فريق حملة ليان لإيصال قافلة محملة بمساعدات غذائية أردنية.

 

وكتبت الإعلامية مساء أمس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "ان شاء الله صباح الغد سأنطلق مع فريق ليان لغزة لنوصل المساعدات الي كانت من تبرعات متابعينا في مواقع التواصل، شكرًا لأنكم جعلتم الحلم حقيقة بعد دعم اخواننا السوريين في الشتات والفقراء"

 

وأضافت "لأول مرة سأزور غزة وسنصلي في القدس الشريف بإذن الله ويا له من شرف عظيم أن تطأ قدماي القدس الشريف وغزة هاشم".

 

يذكر أن قافلة المساعدات بتمويل من فريق ليان التطوعي من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا