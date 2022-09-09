تراند اليوم : الإعلامية علا الفارس في غزة

غزة/الخليج 365/

وصلت الإعلامية الأردنية علا الفارس صباح الأربعاء إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون/ ايرز، وذلك ضمن فريق حملة ليان لإيصال قافلة محملة بمساعدات غذائية أردنية.

وكتبت الإعلامية مساء أمس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك "ان شاء الله صباح الغد سأنطلق مع فريق ليان لغزة لنوصل المساعدات الي كانت من تبرعات متابعينا في مواقع التواصل، شكرًا لأنكم جعلتم الحلم حقيقة بعد دعم اخواننا السوريين في الشتات والفقراء"

وأضافت "لأول مرة سأزور غزة وسنصلي في القدس الشريف بإذن الله ويا له من شرف عظيم أن تطأ قدماي القدس الشريف وغزة هاشم".

يذكر أن قافلة المساعدات بتمويل من فريق ليان التطوعي من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.