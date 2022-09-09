تراند اليوم : مفتي القدس يعلن هلال عيد الفطر

القدس المحتلة- الخليج 365:

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد الأحد، غرة شهر شوال، الأول من أيام عيد الفطر.

وقال المفتي إن الاجتماع الذي عقد بدار الإفتاء في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام 1438هـ، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون غداً الأحد الـ25 من شهر حزيران لعام 2017 هو الاول من أيام عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات أن يوم غد أول أيام عيد الفطر المُبارك.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا أعلنت أن غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.