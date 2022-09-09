تراند اليوم : خبر سعيد لجمهور محمد عساف

غزة/الخليج 365/

زفّ الفنان الفلسطيني محمد عساف خبراً سعيداً لجمهوره وذلك بعدما أعلن عن موعد طرح البومه الثاني في مسيرته الفنية.

وأطل محبوب العرب بموسمه الثاني على صفحته الخاصة عبر موقع "انستغرام" في شريط مصور ليعايد محبيه بمناسبة شهر رمضان المبارك وليعلن عن موعد اطلاق البومه الجديد وقال: “كل عام وأنتم بخير”. وأضاف “عساف” معلناً انه سيطلق البومه الجديد “ما وحشناك” بتاريخ 27 حزيران الحالي بعد عامين من العمل الدؤوب.

وكان “عساف” قد أطلق أغنية من الألبوم الجديد “ما وحشناك” من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار والملحن اللبناني هادي شرارة، في الحلقة النهائية من برنامج “أراب آيدول” وقد حققت الأغنية عند طرحها نجاحاً كبيراً.

يذكر أن محمد عساف كان قد أطلق عام 2014 البومه الأول حمل عنوان “عساف 2014” من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.