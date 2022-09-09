تراند اليوم : ألبوم صور-كيف أحيا 300 ألف فلسطيني ليلة القدر وسط الإجراءات الأمنية المشددة

القدس المحتلة- الخليج 365:

مرفق صور من جميع مدن وقرى الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس العاصمة.

أدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة التروايح وقيام الليل في المسجد الأقصى المبارك، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل.

وتوافد الآلاف لأداء الصلاة في المسجد، في ليلة القدر، رغم تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها الأمنية ومنع دخول الشبان للصلاة في الأقصى.

ورجحت مصادر أن أكثر من ربع مليون شخص تواجد في باحات المسجد الأقصى، لتأدية صلاة قيام الليل.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في جميع أنحاء مدينة القدس، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة، كما نشر الاحتلال عشرات الجنود على حاجز قلنديا، شمال المدينة.

فقد توافد عشرات آلاف الفلسطينيين ليلة الأربعاء/ الخميس، إلى المسجد الأقصى في مدينةالقدس المحتلة ، لإحياء شعائر ليلة القدر وسط اجراءات عسكرية اسرائيلية مشددة.

و نشرت شرطة الاحتلال قواتها في مناطق مدينة القدس كافة، وأغلقت بعض شوارعها أمام المركبات من أهمها: شوارع 'السلطان سليمان'، 'وصلاح الدين'، و'وادي الجوز'، و'نابلس'.

كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من جنوده على حاجز قلنديا، شمال القدس (يفصل بين القدس والضفة الغربية)، وسمح للأطفال دون سن 12 سنة، وللرجال فوق سن 40 عاما، وللنساء من كل الأعمار، بدخول المدينة دون تصريح، في حين منع الرجال دون الأربعين عاما.



دائرة أوقاف القدس (تابعة لوزارة الأوقاف الأردنية)، قالت إن 'موظفي الأوقاف بكافة أقسامها، يعملون منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل استقبال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى لإحياء شعائر ليلة القدر'.

وقام مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، بجولة تفقدية في باحات المسجد للاطلاع على الاستعدادات لإحياء الليلة المباركة.

وفي غزة نوجه معظم أهالي القطاع إلى المساجد للصلاة وغقامة الليلة المباركة، ولسانهم يلهج أن يرفه الحصار وعودة الكهرباء، وتحرير البلاد.