تراند اليوم : فاكهة تخلصك من انتفاخ المعدة في شهر رمضان .. فما هي؟

الخليج 365

انتفاخ البطن أو المعدة مشكلة يواجهها العديد في شهر رمضان بعد الإفطار، ومن أسباب انتفاخ المعدة في رمضان تناول الطعام كثيراً وتناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة وهو ما يسبب بسوء الهضم .

وللفاكهة فوائد من الصعب بمكان حصرها. ولعل على رأسها تسهيل عمل الجهاز الهضمي؛ لغناها بالألياف كما أنها تخلصك من انتفاخ المعدة في رمضان.

في رمضان، تصاب كثيرات بظاهرة عسر الهضم والتلبّك المعوي أو الغازات، لكن من شأن الفاكهة أن تحل الإشكال تماماً.

إليكم أهم أنواع الفاكهة التي تخلصكِ من انتفاخ المعدة في رمضان:

- الموز: يعمل على وقف الإسهال، كما أنه خفيف على المعدة والجهاز الهضمي ويمدِكم بالوقت ذاته بكمية كبيرة من العناصر الغذائية بالغة الأهمية.

- التفاح: تعمل أليافه وقشرته على التحرّش بالجهاز الهضمي لتخليصه من الفضلات العالقة به. كذلك إن التفاح بارد على المعدة ولا يسبّب ثقلاً أو حرقة.

- الأفوكادو: بقوامه الأملس وفوائده العظيمة وعدم وجود أحماض فيه، فإنه يحميكم من حرقة المعدة كما يسهّل عمل جهازكم الهضمي.

- التوت: تجنبكم هذه الفاكهة الإمساك وتعمل كمسهّل ومعقّم لجهازكِ الهضمي.