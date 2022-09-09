تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول وبرايتون بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشرة

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون مباشر اليوم السبت Brighton Vs Liverpool يلا لايف في اطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق ليفربول مع نظيرة فريق برايتون علي أرضية ملعب الطرف الاول ملعب فالمر، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الانجليزي للموسم الجاري 2021/2022، وسوف تبدأ اليوم مباراة برايتون وليفربول علي قناة beIN Premium 1HD مع المعلق حسن العيدروس في تمام الساعه الثانية والنصف مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الثالثة والنصف مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

فريق برايتون هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الـ29 من مباريات الدوري الانجليزي للعام الجاري، برايتون اسطتاع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق نورويتش يوم الأربعاء الماضي في اطار الجولة السابقة من مباريات كأس الاتحاد الانجليزي حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لصالح برايتون، وحاليا هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد 33 نقاط استطاع فريق برايتون جمعهم بعد ان لعب 27 مباريات واستطاع الانتصار في سبع مبارايات وتعادل في اثنا عشر مباريات وخسر في ثمان مباريات قبل لقاء اليوم، فريق برايتون يدخل مباراة اليوم وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب.

مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ليفربول هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة نادي برايتون خلال مباريات الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الانجليزي، ليفربول حاليا هو صاحب الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث وستون نقطة جمعهم نادي ليفربول بعد ان لعب سبعة وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في تسعة عشر مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في مباراتان قبل مباراة اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي ليفربول كانت مع نظيرة فريق الإنتر يوم الثلاثاء الماضي في اطار الجولة الماضية من مباريات دوري أبطال أوروبا وانتهت المباراة بفوز الإنتر بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ.