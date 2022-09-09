تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي وصن داونز مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر الاهلي بث مباشر الاهلي وصن داونز مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت ويلتقى فى الثالثة عصر اليوم السبت فريق الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للثأر من صن داونز بالفوز عليه في عقره داره، وتقاسم صدارة المجموعة الأولى معه.

وكان الأهلي خسر أمام صن داونز بهدف دون رد، في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيا مع الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما فاز على المريخ 3-2، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كل من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر يطمح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، لتعزيز صدارة المجموعة الأولى، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز

استقر موسيماني استقر علي العودة للعب بطريقة 3-4-3 ،و إجراء بعض التعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم وتتمثل في الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ثم الرباعي كريم فؤاد وعمرو السولية واليو ديانج وعلي معلول والثلاثي الهجومي محمد مجدي أفشه وبيرسي تاو ومحمد شريف .

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة الأهلي أمام صن داونز في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع مباراة النادي الأهلي امام فريق صنداونز الجنوب إفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة.