تراند اليوم : نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، ان نظام نور هو نظام يقدم مساعدة أولياء الأمور على معرفة نتيجة أبناءهم، وويساهم في تحسين الأداء التعليمي. ومراسلة أولياء الأمور من خلال برنامج الإرسال، وايضا إرسال نتائج الطلاب إليهم من اجل مراجعتها. وان برنامج نظام نور الإلكتروني يسمح إدخال نتائج الطلاب، ومراجعتها بشكل إلكتروني للمعلمين والمعلماتنظام نور ولي الأمر 1443 دخول

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول جديد 1443، يعتبر نظام نور للتعليم الإلكتروني من أكثر الأنظمة التعليمية تميزًا على صعيد المملكة العربية السعودية، إذ أن نظام نور الإلكتروني يعد بمثابة نظام تعليمي خالص تم تطويره في المملكة العربية السعودية، والذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة لجميع أفراد العملية التعليمية، وللاستفادة من هذه الخدمات لا بد من التسجيل في نظام نور للوصول إليها إلى الخدمة التي تريد استكمالها من خلال هذا النظام، والآن سوف نطلعكم على مزيد من التفاصيل المتعلقة بـ نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول جديد 1443 التابع للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

كيفية تسجيل مدرس في نظام نور 1443

يجب على المعلم إنشاء حساب جديد له من خلال نظام نور التعليمي وتسجيل بياناته حتى يتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام نور المعلم الإلكتروني. فيما يلي خطوات تسجيل المعلم في نظام نور بخطوات مفصلة على النحو التالي:

أولاً، يجب على المعلم تسجيل الدخول إلى نظام “نور” الإلكتروني.

انتقل إلى علامة التبويب (تسجيل الوالدين الجدد).

أدخل رقم السجل المدني لولي الأمر في الحقل المعد لذلك.

أدخل اسم المستخدم المقترح في مجالك.

انقر فوق أيقونة (Next) للاستمتاع بإجراءات تسجيل المعلم.

أضف جميع البيانات الرئيسية المطلوبة في الحقول المخصصة.

انقر فوق رمز (الاختيار).

إدراج بيانات المعلم في أماكنهم.

انقر فوق أيقونة (حفظ).

إرسال رسالة تحتوي على تفاصيل تسجيل الدخول للدخول إلى نظام نور جارديان.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة لبدء الاستفادة من الخدمات المتوفرة من خلالها.

تسجيل الدخول إلى نظام نور جارديان 1443

بعد التسجيل وإنشاء حساب الوالدين، يقوم الآباء بتسجيل الدخول إلى نظام Parents Light باتباع الإرشادات أدناه:

أولاً، يقوم المدرس بإدخال الرابط الإلكتروني لنظام “نور”.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال معلومات تسجيل الدخول المطلوبة في الأماكن المخصصة.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم.

اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك.

انقر فوق رمز (تسجيل الدخول).

بهذه الخطوات، يتم تسجيل مدخل نظام إضاءة الوصي ؛ الاستفادة من الخدمات التي تستهدف أولياء أمور الطلاب السعوديين.

نتائج الطالب لنظام نور ولي الأمر

كما يقدم نظام نور للمعلمين في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن نتائج أبنائهم الطلاب، ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية التي التحقوا بها سواء برقم التعريف أو رقم التسجيل المدني. المراحل التعليمية المختلفة في المملكة، وذلك باتباع التعليمات للرجوع إلى نتائج الطلاب وفق ما يلي:

الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني لنظام “نور”.

يقوم الآباء بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم في الحقول المعدة لذلك.

أدخل رمز التحقق في المكان المخصص لك.

انقر فوق رمز (تسجيل الدخول).

التحويل إلى الخدمة (إخطار بنتائج الطلاب).

حدد الفصل الدراسي الذي تريد فيه طلب معلومات حول نتيجة الطالب.

انقر فوق رمز (بحث).

أخيرًا، سيتم عرض نتيجة الطالب على أولياء الأمور.

تحديث بيانات المعلم في نظام نور

في حالة إجراء تغيير على بيانات المدرس المدرجة في نظام نور، يمكن تحديث بيانات المدرس، وفقًا للتعليمات المرفقة هنا:

تسجيل دخول الوالدين إلى نظام “نور” الإلكتروني.

انتقل إلى (علامة التبويب بياناتي الشخصية) في قائمة الخدمات الرئيسية للمعلمين.

انقر فوق رمز (تعديل).

ستظهر بيانات الوالدين تحتوي على المعلومات التالية:

جنسية.

رقم جواز السفر.

رقم التسجيل المدني.

تاريخ الهوية.

مصدر الهوية.

اسم كامل.

الجنس.

تاريخ الولادة.

مكان الإزدياد.

دين.

الحالة المدنية.

مدينة.

حي.

شارع.

هاتف المنزل.

هاتف عمل.

رقم الهاتف الجوال.

بريد الكتروني.

عنوان.

الرمز البريدي.

صندوق بريد الفاكس.

حالة الملف.

وظيفة الوصي.

صاحب العمل.