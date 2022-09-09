تراند اليوم : الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 .. تسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر للماكثات في البيت

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الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 ،أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشباب المتقدمين للحصول علي المنحة ، كما أشارت أن المنحة ستكون مقدمة لجميع المواطنين الخريجين والمقبلين علي الزواج ، وذلك من أجل مساعدتهم في ذلك الأمر ، وسيستفيد منها أكثر من 200 الف شاب ، والشروط المطلوبة هي :-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية
- يلزم أن يكون مقيم في الجزائر.
- يجب أن يتراوح عمره من 19 وحتى 40 عام
- يجب ألا يكون عامل بأي وظيفة مع تقديم مستند يثبت ذلك.
التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022
يمكنك التسجيل في منحة البطالة في الجزائر ، عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات والتي تتلخص في الأتي :-
- أولا يتطلب الدخول مباشرة إلى رابط المنصة الرقمية لموقع منحة البطالة.
- الضغط على زر التسجيل وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة ومن أهمها رقم بطاقة المستفيد وإدخال الرقم التعريفي الوطني.
- الضغط على كلمة ارسال.