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تراند اليوم : الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 .. تسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر للماكثات في البيت

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الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 ،أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشباب المتقدمين للحصول علي المنحة ، كما أشارت أن المنحة ستكون مقدمة لجميع المواطنين الخريجين والمقبلين علي الزواج ، وذلك من أجل مساعدتهم في ذلك الأمر ، وسيستفيد منها أكثر من 200 الف شاب ، والشروط المطلوبة هي :-

  1. يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية
  2. يلزم أن يكون مقيم في الجزائر.
  3. يجب أن يتراوح عمره من 19 وحتى 40 عام
  4. يجب ألا يكون عامل بأي وظيفة مع تقديم مستند يثبت ذلك.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

يمكنك التسجيل في منحة البطالة في الجزائر ، عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات والتي تتلخص في الأتي :-

  • أولا يتطلب  الدخول مباشرة إلى رابط المنصة الرقمية لموقع منحة البطالة.
  • الضغط على زر التسجيل وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة ومن أهمها رقم بطاقة المستفيد وإدخال الرقم التعريفي الوطني.
  • الضغط على كلمة ارسال.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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