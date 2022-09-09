تراند اليوم : الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 .. تسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر للماكثات في البيت

الوكالة الوطنية للتشغيل منحة البطالة 2022 ،أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشباب المتقدمين للحصول علي المنحة ، كما أشارت أن المنحة ستكون مقدمة لجميع المواطنين الخريجين والمقبلين علي الزواج ، وذلك من أجل مساعدتهم في ذلك الأمر ، وسيستفيد منها أكثر من 200 الف شاب ، والشروط المطلوبة هي :-

يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية يلزم أن يكون مقيم في الجزائر. يجب أن يتراوح عمره من 19 وحتى 40 عام يجب ألا يكون عامل بأي وظيفة مع تقديم مستند يثبت ذلك.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

يمكنك التسجيل في منحة البطالة في الجزائر ، عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات والتي تتلخص في الأتي :-